إيرادات الموارد النفطية في ليبيا عام 2022

30 أكتوبر، 2023 8:34 م
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أخبار ليبيا 24

كشف، التقرير العام لسنة 2022، الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي إيرادات الموارد النفطية في ليبيا العام الماضي بلغت نحو أكثر من 193.2 مليار دينار ليبي.

وأظهر التقرير، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية بلغ نحو 105.532 مليار دينار، فيما بلغت إيرادات الضرائب والإتاوات النفطية، نحو أكثر من 25 مليارا. وبيّن التقرير، أن الإيرادات النفطية بالمبادلة بلغت نحو أكثر من 24.6 مليار دينار.

يأتي ذلك بينما كشف التقرير أن إجمالي الإيرادات في العام الماضي بلغت نحو أكثر من 177 مليار دينار ليبي.

وبيّن التقرير، أن إجمالي إيرادات الدولة في ليبيا، بلغت خلال أحد عشر عاما، نحو 622 مليار دينار ليبي، فيما بلغ حجم الإنفاق خلال نفس المدة نحو أكثر من 656 مليار دينار ليبي.

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30 أكتوبر، 2023 8:34 م
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