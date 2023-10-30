إنفوغرافيك| أبرز مخالفات مجلس وزراء الدبيبة بتقرير ديوان المحاسبة 2022
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– صرف أكثر من 92 ألفًا مقابل تذاكر وإقامة على أشخاص لا يتبعون مجلس الوزراء.
– صرف مبالغ مالية مقابل إقامة وحجز تذاكر لبعض الأشخاص دون وجود قرارات إيفاد في مهام خارجية.
– إقامة وزير المهجرين في جناح رئاسي بفندق المهاري لمدة شهر بقيمة 38 ألفًا و344.
– شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات من باب مخصصات التنمية بقيمة 40.5 مليون دينار
– موافقة الدبيبة على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته بالمخالفة عقب شرائها مباشرة.
– (الأرقام بالدينار الليبي)
– المصدر: ديوان المحاسبة