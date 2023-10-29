10 آلاف قتيل ومفقود… حصيلة لا نهائية للعدوان الإسرائيلي

أخبار ليبيا 24

بلغتْ حصيلة هجمات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 23 يوماً ارتفعت إلى 10 آلاف قتيل ومفقود تحت الأنقاض، بحسب ما ادلى به المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس.

وفي سياقٍ ذي صلة… نفذت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.

وبحسب بيان كتائب المقاومة: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب (إيرز)، نفّذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية» وفق البيان.

وتابعت الكتائب في ذات البيان: «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدَفة».