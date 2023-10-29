هزيمة في المتناول.. الأهلي يخسر من صنداونز بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تلقى الأهلي المصري الخسارة على يد مضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 1-0 ، اليوم الأحد ، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

سجل الهدف اللاعب تابيلو ماسيكو في الدقيقة 53 من عمر اللقاء وسط اعتراضات أهلاوية تجاه الحكم البنيني لويس هونجنانداندي الذي أدار اللقاء بعد مطالبات باحتساب ضربة جزاء للأهلي بعد سقوط بيرسي تاو.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل بإستاد القاهرة في إياب نصف نهائي البطولة لحسم بطاقة التأهل لنهائي الدوري الأفريقي في نسخته الأولى.

بدأ الأهلي بنشاط هجومي على الجبهة اليسرى عن طريق رضا سليم ، وحصل الأهلي على خطأ أرسله معلول وشتته دفاع صن داونز ثم تسديدة قوية من أفشة أمسكها الحارس ويليامز.

وحصل الأهل على خطأ لصالح رضا سليم بعد اعتداء المدافع موداو بدون كرة ضده ، وأرسل الأهلي كرة عرضية أخرى من معلول أبعدها بوطويل.. وأرسل صن داونز كرة عرضية بلا متابعة.

أبعد محمد هاني كرة عرضية خطيرة لصالح صن داونز ، وأمسك الشناوي فرصة قريبة لصالح زواني من كرة طولية في عمق الدفاع ثم تصويبة بعيدة من كويتزي مرت بجانب القائم.

وجه صن داونز تسديدة فوق العارضة ثم كرة رأسية سريعة أبعدها الشناوي ببراعة ، وسدد موديبا كرة قوية بعيدة عن المرمى الأهلاوي بينما انطلق معلول بسرعة ولكن موداو أبعد الخطورة ووجه سيرينو تصويبة سهلة بجوار القائم مع نهاية الشوط الأول بالتعادل.

بدأ الشوط الثاني بنشاط هجومي مكثف من جانب صن داونز ومحاولة خطيرة من زواني ثم كرة عرضية أضاعها موكوينا ، وحاول رضا سليم يسارا الوصول لمرمى صن داونز بكرة عرضية لم تصل إلى صلاح محسن.

ونجح صن داونز في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب تابيلو ماسيكو بعد تسديدة قوية سكنت شباك الحارس محمد الشناوي في الدقيقة 53 بينما أضاع الفريق الجنوب أفريقي فرصة الهدف الثاني بكرة عرضية حولها كويتزي بكعب القدم خارج المرمى.

وأجرى صن داونز تغييرا بمشاركة جونيور مينديتا على حساب جاستون سيرينو ، وأضاع عبد المنعم فرصة خطيرة بعد كرة رأسية من ديانج ولكن عبد المنعم سدد فوق العارضة.

طالب لاعبو صن داونز بضربة جزاء بعد سقوط مينديتا في منطقة الجزاء ولكن الحكم أكد عدم وجود مخالفة ، وأشرك الأهلي مهاجمه الفرنسي أنطوني موديست بدلا من صلاح محسن كما لعب أكرم توفيق على حساب محمد هاني.

تألق الشناوي في إبعاد محاولة خطيرة في عمق دفاع الأهلي ، وتصدى الشناوي مرة أخرى لتصويبة بعيدة من صن داونز.. وأبعد ربيعة كرة بينية في عمق دفاع الأهلي وانطلق تاو وأرسل كرة عرضية أبعدها بوطويل.

شارك طاهر محمد طاهر على حساب رضا سليم ، وأوقف طاهر كرة معاكسة سريعة من جانب صن داونز وسنحت فرصة خطيرة للأهلي عن طريق أفشة الذي مرر إلى طاهر ولكن الحارس ويليامز أوقف الخطورة.

أشرك صن داونز الثنائي نيو مايما وويليام نكو على حساب ماسيكو وزواني ، وأضاع صن داونز فرصة خطيرة عن طريق البديل نكو بينما طالب الأهلي بضربة جزاء بعد سقوط بيرسي تاو في منطقة الجزاء.

دفع صن داونز بالثنائي ليبوسا وزونجو ، وحاول صن داونز بكرة عرضية انتهت برأسية فوق العارضة ورد القائم ضربة رأس للفريق الجنوب أفريقي مع نهاية اللقاء بفوز صن داونز.