مصر تنفي ظهور موجة وبائية جديدة الفترة المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري اليوم الأحد بيانا فنّد فيه شائعة ظهور موجات وبائية جديدة في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وجاء الرد عقب تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بأن مصر ستدخل في موجات وبائية جديدة خلال الفترة القادمة كما يحذر من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها.

وفي البيان، قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والتي نفت تلك الأنباء.

وأفاد بأن الوزارة أكدت أنه لا صحة لظهور موجات وبائية جديدة في مصر خلال الفترة القادمة أو من خطورة تناول اللقاحات الخاصة بها، وأن المعلومات المتداولة بالمقطع الصوتي غير حقيقية ولا تمت للواقع بأي صلة.

وشددت وزارة الصحة على أن الوضع الصحي في مصر مطمئن ومستقر تماما ولا توجد أي أمراض وبائية بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة في السياق إلى امتلاك مصر برنامج ترصد وتقصي للأمراض الوبائية يعمل بشكل فعال في الاكتشاف والرصد المبكر لأية أوبئة أو أمراض قد تتسرب داخل البلاد، مع تطبيق كافة التدابير الاحترازية بالمطارات والموانئ المصرية لمنع تسرب أي مرض عبر القادمين من الدول التي بها مناطق موبوءة.

كما أكدت على صلاحية وفاعلية مختلف اللقاحات والتطعيمات الموجودة داخل مصر سواء بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية، حيث تخضع جميعها للفحص الدقيق والاختبار من أجل التأكد من الصلاحية ومدى الأمان والفاعلية قبل منحها لأي مواطن.

وناشد المركز الإعلامي في بيانه وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.