متهما إياها باستغلال كارثة دانيال.. حماد يُحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

اتهم رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، الأحد، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة بالاستغلال السياسي لكارثة العاصفة المتوسطية المدمرة “دانيال”، وحذر جميع الجهات الإدارية والسلطات المحلية في المدن الخاضعة لسيطرت حكومته من التعامل مع هذه حكومة الدبيبة بأي شكل من الأشكال.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها ، قدرتها عبر أدواتها التنفيذية والمالية وبمساندة القوات المسلحة الليبية على مباشرة إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة جراء العاصفة “دانيال”.

وأوضحت الحكومة الليبية أن خطتها التنموية في الإعمار تمتد لتشمل جميع المدن في كل أنحاء ليبيا ومنها مدن المنطقة الغربية.

وذكرت الحكومة بجهودها المبذولة تجاه الأزمة في شرق البلاد منذ بدايتها وما تضمنته من تسليم قيم مالية مناسبة لمستحقيها كتعويض عاجل عن الاضرار اللاحقة بهم لتمكينهم من تجاوز الأزمة، وكذلك الجهود المبذولة تحت إشراف ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة الليبية من فتح مسارات الطرق بشكل عاجل في كل المدن المتضررة وخاصة مدينة درنة وصولا لتحقيق أعلى معدلات العثور على ناجين وانتشال الضحايا والتعامل مع أزمة المفقودين بشكل إداري وقانوني يحفظ للجميع حقوقهم.

وأكدت حكومة حماد أن وعود حكومة الوحدة التي أطلقتها تجاه الأزمة هي “وعود زائفة ادعت فيها ومن خلال لقاءات واجتماعات رسمية أنها اتخذت إجراءات تجاه إعمار المدن المتضررة وغيرها، مستغلة بذلك دماء الضحايا ومعاناة الأحياء لتحقيق مكاسب سياسية زائلة، مستهدفة بذلك إيهام الشعب الليبي والمجتمع الدولي بأنها تبذل جهودا المصلحة المتضررين والمدن المتضررة، خلافا للحقيقة والواقع”.

وقالت الحكومة إن ذلك “يعكس الإفلاس السياسي والأخلاقي لحكومة الوحدة وقفزها على معاناة الشعب الليبي، واستمرارها في النهب الممنهج للمال العام وإهداره في مجالات لا تخدم الشعب الليبي ولا ترفع معاناة المتضررين، وهذا ما أكده تقرير ديوان المحاسبة والذي أفصح عن الفساد المالي والإداري للحكومة”.