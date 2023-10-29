مباحثات ليبية فرنسية حول إعمار درنة وحرب غزة

أخبار ليبيا 24

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، ظهر اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، موقف ليبيا الرافض لما يجري في الأراضي الفلسطينية والذي كان واضحا في كافة المحافل الدولية المنعقدة لمناقشة أحداث غزة.

وبحسب بيان نشرته منصة حكومتنا، أشاد دبيبة بموقف فرنسا الداعم للقرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وناقش الاجتماع ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المنكوبة، حيث أكد الجانب الفرنسي دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف.