مؤكدةً أن القوة القاهرة تتحكم في المشهد الليبي.. ربيعة أبوراس تستبعد عقد البرلمان جلسة رسمية لمناقشة تشكيل حكومة جديدة

أخبار ليبيا 24

استبعدت عضو مجلس النواب، ربيعة أبوراس، أن يعقد مجلس النواب جلسة في القريب العاجل لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة بعد إصدار القوانين انتخاب الرئيس وانتخاب مجلس الأمة ، مؤكدةً بأن القوة القاهرة لا زالت تتحكم في المشهد والأطراف الليبية لازالت غير جاهزة للجلوس على طاولة الحوار حتى الآن.

وفي رد على سؤال حول عقد المجلس جلسة رسمية خلال الأسبوع الجاري بشأن مناقشة أو طرح حكومة مصغرة أكدت أبوراس أنه “لا يوجد أي نية لعقد جلسة لهذه اللحظة في مجلس النواب، ولا أعتقد بأنه ستكون هناك جلسة في المستقبل القريب وخاصة فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة من عدمه”.

كما أكدت البرلمانية أن “هناك ضغط من بعض أعضاء مجلس النواب على عقد جلسة ولكن حتى اللحظة لا يوجد دعوة رسمية من قبل رئاسة المجلس”.

وقالت إن “عدد من أعضاء مجلس النواب يسعى بهذا الضغط إلى التصويت على بعض الإصلاحات داخل مجلس النواب فيما يتعلق بمكتب الرئاسة المكون من 9 أعضاء في مجلس النواب وأيضاً فيما يتعلق برئاسة ديوان مجلس النواب لإعادة النظر في اللائحة الداخلية بخصوص الدورة البرلمانية لمكتب الرئاسة وبعض الإصلاحات”.

وأضافت أن “مجلس النواب قدم خطوة لكل الأطراف من خلال الجلسة السابقة يمكن من خلالها توحيد البلاد حتى لو كانت خطوة بها بعض العيوب ولكنها تبقى خطوة في اتجاه إعادة بناء الثقة من جديد بين الأطراف الليبية والشعب من خلال مسار حكومة موحدة وانتخابات رئاسية وتشريعية”.

واستطردت أبوراس قائلة: “لكن ما حدث بعد هذه الخطوة هو وضوح الرؤية بأن الأطراف الليبية لازالت غير جاهزة للجلوس على طاولة الحوار وقبول إعادة توحيد البلاد وفق آلية دستورية مصغرة جديدة يتم من خلالها تجديد شرعية النظام السياسي لدولة الليبية”.

وحول إحالة مجلس النواب القوانين الانتخابية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية حيث تعتبر الآن العمل بها حيز التنفيذ، وهل يصل مجلس النواب إلى قرار قريب لإعلان تشكيلة حكومية جديدة أم لا تزال هناك عقبات تواجه تلك القوانين بعد نشرها بالجريدة الرسمية قالت:”لا ننسى الحاجز الذي قامت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال مبعوثها الأممي وبنائه أمام الأطراف الليبية في اللحظة الأخيرة والتي جعلت كل الأطراف تتردد في التعامل مع المشروع الأخير الذي نتج عن لجنة 6+6″، مضيفةً أن “القوة القاهرة لازالت تتحكم في المشهد عبر أدوات مختلفة منها أدوات ظاهرة وأخرى مخفية”.

وتابعت أبوراس “يأتي كل ذلك أيضاً بتناول بعض النشطاء السياسيين الذين يطلقون على أنفسهم محلل سياسي للعملية السياسية بشكل سام وغير مهني وتغذية المجتمع بأن من قام على صناعة القوانين وخارطة الطريق هم أشخاص لا يهتمون بمصلحة بلدهم ولكنهم يرغبون فقط في البقاء في السلطة”، مشيرةً إلى أن المحللين السياسيين هم أيضا يرغبون في البقاء على شاشات التلفزيون وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لأجل غير معروف لممارسة مهنة الشتائم التي لن تقدم شيء على الصعيد الوطني.