لشن هجوم كبير .. الدبيبة يكلف ” الزوبي” للتوجه لغريان على رأس قوة عسكرية كبيرة

أخبار ليبيا 24

كلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع “عبدالحميد الدبيبة” مساء اليوم الاحد آمر اللواء 111 مجحفل “المقدم عبدالسلام الزوبي” آمرا رسميا لغرفة العمليات المشتركة التي تقود العملية العسكرية المتوجهة إلى غريان .

وتشهد مدينة غريان، هدوءًا حذرًا وعودة نسبية لحركة السير في الشوارع في حين يحلق الطيران المسيرة فوق المدينة بعد توقف الاشتباكات المسلحة التي اندلعت صباح اليوم .

واندلعت المواجهات العنيفة التي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، صباح اليوم الأحد، عقب اقتحام قوات تابعة لعادل دعاب القيادي في قوات الكرامة، المدينة ومحاولة السيطرة عليها بعد عودته إليها.

وقتل شخصان وجرح آخرون بعد اندلاع اشتباكات مسلحة في مدينة غريان الواقعة غرب ليبيا، في حصيلة أولية .

ووثقت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حدّة هذه الاشتباكات، حيث تم إطلاق قنابل يدوية وقذائف صاروخية من الجانبين، بينما شوهد تصاعد دخان كثيف بين المباني، كما أظهرت سيطرة قوات عادل دعاب على مقرات عسكرية وسط المدينة وآليات مدمرّة للقوات الموالية لحكومة الوحدة الوطنية .