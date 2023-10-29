عقب عودة الاتصالات ؛ مجازر ارتكبها الاحتلال في غزة

كشفت عودة الاتصالات والإنترنت لقطاع غزة عن مآسٍ ومجازر ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي ، وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الأحد ، أنهم تفاجئو بعد عودة الإنترنت بوجود جثث ملقاة في الشوارع وأشلاء شهداء لم يتم التعرف عليهم.

كما قال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن اليومين الماضيين كانا الأصعب منذ بدء الحرب، بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت عن القطاع، حيث كانت طواقم العمل تتحرك بناء على سماع دوي الانفجارات في مختلف المناطق.

و أوضح محمود أن الطواقم الميدانية كانت تتحرك بناء على سماع أصوات الانفجارات من جهة، والطريقة الثانية هي أن يقوم أحد الناجين من مناطق القصف بالذهاب إلى إحدى نقاط الدفاع المدني في المدينة والإبلاغ شفهياًعن وجود قصف من منطقة ما، وعلى إثر ذلك تتحرك فرق الإنقاذ.