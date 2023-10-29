روسيا تسقط 36 طائرة بدون طيار أوكرانية

أخبار ليبيا 24

تمكنت وزارة الدفاع الروسية من إسقاط 36 طائرة بدون طيار أوكرانية.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ أن قواتها «أحبِطت محاولات لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وأضافت أن أنظمة الدفاع الجوي المُناوبة دمّرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم» حسب قولها.

وفي وقتٍ سابق… دمّرت أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية طائرات مسيرة هجومية و9 صواريخ نوع كروز أطلقتها روسيا على أوكرانيا.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أكدت وقوع 80 اشتباكاً قتالياً على طول خط المواجهة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن قوات الدفاع الأوكرانية شنت 12 هجمة على الروس، بحسب بيان الهيئة.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل شخصان وأصيب اثنان آخرون جراء ضربات روسية عدة على جنوب أوكرانيا في الساعات الـ 24 الأخيرة.