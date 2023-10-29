رغم طلب مجلسه لسفراء الدول الداعمة لإسرائيل مغادرة البلاد .. تكالة يستقبل السفير الفرنسي ومبعوث ماكرون

أخبار ليبيا 24

رغم طلب مجلس الدولة لسفراء الدول الداعمة لإسرائيل مغادرة البلاد فورًا لعدم استنكارها ورفضها للعدوان ضد أهالي مدينة غزة .

وكان المجلس الأعلى أصدر بيان يطالب فيه بتعليق كل التواصلات السياسية مع الدول الداعمة للعدوان إلى حين وقف العدوان على غزة وفتح الممرات الإنسانية لإيصال المساعدات اللازمة.

واستقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، اليوم السبت، مع مبعوث الرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير والسفير الفرنسي مصطفى مهراج بمقر المجلس في طرابلس .

وبحث تكالة، مع مبعوث الرئيس الفرنسي والسفير الفرنسي الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وكذلك الوضع في قطاع غزة.

وعلى صعيد الأوضاع السياسية في ليبيا، جرى التأكيد على «إنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت ممكن»، وفق بيان صادر عن المجلس الأعلى للدولة وأشار إلى أن اللقاء حضره النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد والنائب الثاني عمر العبيدي .

وكان بيان المجلس الأعلى قد أكد على إعداد مقترح قانون يحال على مجلس النواب وإعداد مقترح قرار يحال على مجلس الوزراء وكذلك مقترح مرسوم يحال على المجلس الرئاسي، بشأن تجريم التعامل مع الاحتلال الصهيوني.

وأكد البيان على ضرورة إسقاط الصفة الاعتبارية عن أي مسؤول ليبي يثبت تواصله مع الكيان الصهيوني المحتل، ودعا كل الدول العربية المصدرة للنفط والغاز إلى إيقاف تصديرها إلى الدول الداعمة للحرب على غزة وفتح ممرات لتقديم المساعدات الإنسانية لأهل القطاع.

كما شدد البيان على ضرورة دعوة الدول الإسلامية إلى المطالبة بالإشراف على المعابر البرية لقطاع غزة والضفة الغربية وأن لا يكون ذلك خاصا بدول الطوق، كما يدعوها إلى الشروع في عقد اتفاقيات دفاع مشترك بينها.