داعش يتبنى تفجيرًا في كابل الأفغانية

أخبار ليبيا 24

نفذ تنظيم داعش الإرهابي هجومًا بقنبلة على مركز تجاري بالعاصمة الأفغانية كابل.

التنظيم الإرهابي أعلن تبنيه للهجوم الذي خلف أربعة قتلى و7 جرحى، وبحسب وكالات محلية حدث الانفجار فيحي دشت برجي الذي تسكنه غالبية من طائفة الهزارة الشيعية.

وفي سياقٍ منفصل.. قُتل ثلاثة من جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين؛ جراء قصف طائرة مسيرة لمطار عربت في محافظة السليمانية بإقليم كردستان.

خلية الإعلام الأمني العراقية؛ أفادت في بيانٍ «أن الطائرة دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا»

كما حذر البيان من أن هذه الأعمال المتكررة «لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه» وفق البيان.