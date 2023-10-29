خلال لقائه الدبيبة..المبعوث الفرنسي يدعو إلى تحرك سريع نحو الانتخابات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، أمس السبت، إلى ضرورة التحرك نحو الانتخابات في ليبيا في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال لقاء سولير ومهراج مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حيث ناقش اللقاء العملية السياسية، وفق تغريدة سفارة فرنسا لدى ليبيا بمنصة إكس.

وقالت السفارة الفرنسية إن اللقاء تطرق إلى عواقب كارثة درنة والالتزام الإنساني لفرنسا بمستشفى ميداني ومساعدات طارئة بقيمة أربعة ملايين يورو لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.

من جانبها، قالت منصة حكومتنا إن الدبيبة ناقش مع سولير ومهراج ملف إعادة إعمار درنة والبلديات المتضررة من الفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر الماضي.

وقالت المنصة أن الجانب الفرنسي أكد دعم بلاده لجهود حكومة الوحدة الوطنية في هذا الملف.