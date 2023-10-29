تركيا تطيح بـ 7 إرهابيين في إسطنبول

أخبار ليبيا 24

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب التركية من إلقاء القبض على عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في إسطنبول

وبحسب بيان للقوات التركية.. «قامت فرق مكافحة الإرهاب بمداهمة 10 عناوين في 6 مناطق بإسطنبول، لإلقاء القبض على 7 مقاتلين إرهابيين أجانب» بحسب البيان الذي لم يذكر جنسيات الإرهابيين.

وفيما سبق… نفذت وزارة الدفاع التركية، ضربات جوية شمالي العراق، مستهدفةً حزب العمال الكردستاني.

الوزارة وفي بيانس أوضحت ان الضربات أسفرت عن تدمير31 هدفًا بينها ملاجئ يعتقد أن بداخلها مسؤولين رفيعين في حزب العمال الكردستاني؛ وذلك للقضاء على الهجمات الإرهابية ضد الشعب والقوات الأمنية وحماية الحدود التركية.

وفي وقتٍ سابق.. أكد جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني بضربة تركية.