تجهيزات عسكرية في طرابلس.. واستمرار المواجهات في غريان

أخبار ليبيا 24

أفادت مصادر محلية، اليوم الاحد أن تجهيزات عسكرية تجري داخل العاصمة طرابلس، للتوجه إلى غريان، حيث تم رصد خروج الطيران المُسير من مطار معيتيقة، مُتجهًا إلى مدينة غريان .

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار المواجهات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في مناطق بمدينة غريان حيث تجري الاشتباكات في طريق بورشادة، اتجاه ما يُعرف بتقاطع “الهنقر الأزرق”.

وبحسب شهود عيان، فإن القوة التابعة لعادل دعاب، سيطرت على مقر لواء غريان بالكامل بعد استهداف تمركزات قوات لواء غريان، بدعم من مجموعات عسكرية داخل المدينة.

ويسعى عادل دعاب للسيطرة على المدينة بشكل كامل، بعد الاتفاق على ذلك، الموجودة داخل غريان، بحسب ليبيا برس .

ومنذ الصباح الباكر أغلقت جميع المحال التجارية وتوقفت حركة السير وسط غريان جراء المواجهة المسلحة.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة في غريان عن سقوط قتيلين على الأقل وفقًا لما صرح به مدير عام مستشفى غريان المركزي التعليمي خالد زويط.