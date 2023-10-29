بوجناح يوجه نداء عاجل استجابة للأوضاع في غريان

29 أكتوبر، 2023 2:00 م
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أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة تكليف جهاز طب الطوارئ والدعم باتخاذ جميع إجراءات التأهب والاستعداد،والتوجه إلى غريان، لمساعدة المستشفيات في ظل الاشتباكات التي تشهدها المدينة منذ  الساعات الأولى من فجراليوم الأحد.

ودعا وزير الصحة بحكومة الوحدة رمضان بوجناح المستشفيات والمراكز الصحية والعاملين الصحيين بالمنطقة إلى رفع مستوى جاهزيتهم ،من أجل تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ، وتسخير الأقسام العلاجية لمدينة غريان.

وكان مستشفى غريان قد قدم نداء عاجل لكل العاملين والأطقم الطبية من أجل تقديم يد العون في ظل الاشتباكات المسلحة التي تشهدها المدينة .

29 أكتوبر، 2023 2:00 م
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