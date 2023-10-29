بلدي غريان يطالب طرفي النزاع بوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل

أخبار ليبيا 24

طالبت عضو المجلس البلدي غريان، منى المقدم، طرفي النزاع في الاشتباكات التي اندلعت فجر اليوم الأحد في مدينة غريان بوقف الاقتتال والاحتكام لصوت العقل وحقن الدماء.

وفي تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، قالت المقدم أن المدينة تشهد اشتباكات متقطعة بعد أن كانت عنيفة في الصباح الباكر استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

ولفتت المقدم إلى أنه لا توجد لدى المجلس البلدي إحصائية رسمية عن القتلى والمصابين حتى الآن كون أن الاشتباكات مستمرة.

وأشارت المقدم أن الاشتباكات وقعت بين عادل دعاب الذي غادر غريان طواعية بعد حرب طرابلس والقوات المتواجدة في بالمدينة.

وأكدت المقدم أن “دعاب” لم يتم الاعتداء على منزله وكان يزور ذويه قادماً من المنطقة الشرقية ولم يتم تهجيره.

وقالت المقدم: “نسعى بملف المصالحة الوطنية وكانت هناك مساع لعودة دعاب ومن معه، ولكن تفاجئنا بالاشتباكات المسلحة صباح اليوم”.

وأكدت المقدم أن الحرب والاشتباكات الرابح فيها خاسر وطرفي النزاع أبناء عمومة وأبناء مدينة واحدة، لافتة إلى أن المجلس البلدي والمشايخ والأعيان يسعون للتهدئة ووقف إطلاق النار.

وكان قد أكد مراسل أخبار ليبيا 24 في غريان أن اشتباكات مسلحة بين قوتين بمدينة غريان مجموعة كانت محسوبة على الجيش وأخرى محسوبة على بركان الغضب.

وأكد المراسل وقوع قتيلين وجريحين حتى الآن كحصيلة أولية للاشتباكات التي تشهدها مدينة غريان غرب ليبي.

وأشار المراسل استمرار الاشتباكات بين قوة تابعة لعادل دعاب وأخرى تابعة للواء غريان والدعم والاستقرار.

وأعلنت إدارة جامعة غريان تعليق الدراسة والامتحانات والعمل إلى حين أشعار آخر.