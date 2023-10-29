انتشال جثمان و 3 أكياس أشلاء بشرية في درنة

29 أكتوبر، 2023 1:11 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مركز الطب والطوارئ والدعم، انتشال جثمان و3 أكياس أشلاء بشرية أمس السبت، من المنطقة الشرقية المحاذية لميناء درنة، من ضحايا كارثة فيضانات المنطقة الشرقية نتيجة العاصفة دانيال.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أن الفرقة السادسة عشر فرقة الغواصين والفرقة الخامسة والسادسة والتاسعة والفرقة الرابعة عشر تعقيم، انتشلوا الجثمان والأشلاء، بالتعاون مع كتيبة 128، وكتيبة التوحيد والقوات الخاصة البحرية (الضفادع البشرية).

وبحسب البيان، جرى نقل أكياس الأشلاء لمستشفى الوحدة الجراحي لإتمام إجراءات الدفن.

وتسببت العاصفة دانيال في هطول كميات غير مسبوقة من الأمطار لم تشهدها ليبيا من قبل، لكن التأثير الكارثي للفيضانات تضاعف بسبب انهيار سدين في وادي درنة، ما أطلق العنان لـ24 مليون متر مكعب من المياه تقريبا.

29 أكتوبر، 2023 1:11 م
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