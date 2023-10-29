النيابة العامة تعلن رقمنة وثائق قضائية في طرابلس وبنغازي وسبها

أخبار ليبيا 24

أعلن مكتب النائب العام، رقمنة بيانات محاضر جمع الاستدلال والوثائق القضائية المتعلق بها في نطاق اختصاص محاكم الاستئناف بكل من طرابلس وبنغازي وسبها.

وقال المكتب في بيان له، أمس السبت، إن ذلك جاء في إطار تنفيذ رؤية تطوير هيئة النيابة العامة مؤسساتيا وتنظيما، وكأحد أُسُس رؤية تحديث الجانب التشغيلي.

وأعلن المكتب، أوائل 2022، أن النيابات استجابت إلى توجيهات النائب العام، الصديق الصور، بمباشرة العمل ببرنامج التحول الرقمي.

ووجه النائب العام بتدشين وحدة التحوّل الرقمي، لإنشاء بنية تحتية رقمية آمنة ومستدامة، بهدف الاستفادة من أدوات وأساليب الرقمنة.

وتسعى النيابة إلى إعداد إحصاءات دقيقة مصنَّفة؛ لتوفير قراءة علمية واقعية متعمِّقة للبيانات ومؤشراتها الدالة على حال حقوق الإنسان، ومعاونة السلطة التشريعية في تقييم جودة التشريع الجزائي، فضلا عن توفير بيانات قضائية وإدارية دقيقة، وتزويد راسمي السياسة العامة بالبيانات والمعلومات والإحصاءات.