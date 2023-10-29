المبعوث الفرنسي يدعو المنفي للمشاركة في قمة باريس للسلام

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، أمس السبت، رئيس المجلس الرئاسي للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي للسلام الذي من المقرر انعقاده يومي 9 و10 نوفمبر المقبل.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي لسولير والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، حيث عبر المبعوث الفرنسي عن شكره لرئيس المجلس الرئاسي على دعمه لموقف فرنسا بشأن الدعوة إلى هدنة إنسانية في غزة تمهيدا لوقف مستدام للعمليات العسكرية.

وثمن سولير الموقف الليبي الذي ساهم في التوصل إلى توافق حول مشروع القرار العربي الموحد الذي تقدمت به الأردن بما أدى إلى تصويت فرنسا لصالح مشروع القرار، وتقدم المنفي بالشكر لفرنسا على تصويتها لصالح القرار العربي بشأن فلسطين، ودعمها جهود الإغاثة في درنة.