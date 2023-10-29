القسّام تنفذ عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية

أخبار ليبيا 24

نفذت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس «عملية إنزال خلف الخطوط الإسرائيلية»، وفقًا للكتائب.

وبحسب بيان كتائب المقاومة: «بدأ الحدث بعملية إنزال خلف الخطوط غرب (إيرز)، نفّذتها كتائب القسام، حيث اخترق المقاومون الحدود وأطلقوا صواريخ مضادة للدروع تجاه آليات إسرائيلية» وفق البيان.

وتابعت الكتائب في ذات البيان: «مقاتليها أجهزوا على عدد من الجنود داخل الآليات المستهدَفة».

وفيما سبق.. تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف إسرائيلية متوغلة في منطقة الأميركية في شمال قطاع غزة.

من جهته.. قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، إن قواته دخلت إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية، وذلك في إطار هجمات مكثفة وواسعة النطاق جواً وبحراً في القطاع، بحسب رويترز للأنباء.