العدوان الاسرائيلي يدخل يوم الـ 23

يتواصل هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ23 على التوالي، واستمرت الطائرات الإسرائيلية في قصف مناطق متفرقة من القطاع حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أدى لارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 8 آلاف نصفهم من الأطفال، وفقا للبيان الأخير لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

هذا و أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المساعدات لغزة ستزيد بشكل كبير خلال الأيام المقبلة بسبب الضغوطالأمريكية والمصرية.

كما أشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى دخول قوات إضافية الليلة الماضية لقطاع غزة ضمن خطة توسيع العمليات البرية.

وبدأت إسرائيل الجمعة الماضي، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيشالإسرائيلي دانييل هاغاري، أن القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة.