الخارجية التركية تُدافع عن اردوغان

أكدت وزارة الخارجية التركية رفضها التام للافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضدالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي لا أساس لها من الصحة.

وجاء بيان الخارجية التركية رداً على تصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين بحق تركيا ورئيسها، وأضافت الخارجية في هذا الخصوص: “نرفض بشكل قاطع الافتراءات والادعاءات التي يطلقها بعض المسؤولين الإسرائيليين ضد الرئيس أردوغان، والتي لا أساس لها من الصحة”.

هذا و دعا البيان “السلطات الإسرائيلية إلى الاستجابة بشكل عاجل لدعوات وقف إطلاق النار، من أجل إنهاء الهمجية التي تهدف إلى القضاء على كامل سكان غزة”.