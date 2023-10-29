اعتدال حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال في حالة الطقس اليوم الأحد على أغلب مناطق ليبيا، لافتا إلى أن درجات الحرارة تسجل ارتفاعا يوم الغد على المناطق الغربية.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط بدايةً من يوم الغد على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (28–32)مْ ، وتسجل ارتفاع بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على الجبل الأخضر، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر خاصةً على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (25–30)مْ .

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (33–36)مْ.

أما في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (30-32)مْ.