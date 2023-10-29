ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة إلى 8119 شهيدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 8119 شهيدا، وذلك منذ بدء العدوان المتواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن حصيلة الشهداء في غزة ارتفعت إلى 8005 شهداء بينهم 3342 طفلا و2062 سيدة، في حين سجلت الضفة الغربية 114 شهيدا.

كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في /النصيرات/ وسط قطاع غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.

وارتفع عدد الشهداء من الطواقم الطبية إلى 116 شهيدا إلى جانب تدمير 25 سيارة إسعاف واستهداف 57 مؤسسة صحية، في القصف الإسرائيلي المتواصل.

وهدد الاحتلال الإسرائيلي مجددا، اليوم، مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي /تل الهوا/ جنوب غرب مدينة غزة، بالقصف.

وأضافت أن طائرات الاحتلال استهدفت منزلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وأصبح 15 مستشفى من أصل 35 متوقفا عن العمل، وخرج عن الخدمة في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي، أو نفاد الوقود بشكل أساسي.

وتتعرض المستشفيات للتهديدات من الاحتلال يوميا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضا، والتي تؤوي آلاف المواطنين.