اجتماع موسع للحكومة للتحضير لمؤتمر إعادة إعمار درنة

أخبار ليبيا 24

عُقد اليوم الأحد في بنغازي اجتماع لبحث التجهيزات والاستعدادات لمؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حمّاد وحضور وكيل وزير الداخلية فرج اقعيم ، وبمشاركة ووزير الخارجية المُفوّض عبد الهادي الحويج.

وقد حضر هذا الاجتماع مجموعة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية المشتقة منها.

وحضر أيضًا رئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ورئيس جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج جبريل البدري.

واستعرض الاجتماع جميع الجوانب المتعلقة بالتجهيزات الجارية والاستعدادات الأمنية واللوجستية والفنية التي ستكون حاضرة في مراحل ومحطات المؤتمر.

وأكد الوكيل فرج اقعيم على استعداد وزارة الداخلية وكافة الأجهزة الأمنية لتقديم الدعم الكامل وضمان أمان وفود المشاركين خلال الأيام الأولى من شهر نوفمبر حينما ستنطلق فعاليات المؤتمر.