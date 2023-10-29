إنفوغرافيك| أبرز مخالفات مجلس وزراء الدبيبة بتقرير ديوان المحاسبة 2022

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– صرف أكثر من 92 ألفًا مقابل تذاكر وإقامة على أشخاص لا يتبعون مجلس الوزراء.

– صرف مبالغ مالية مقابل إقامة وحجز تذاكر لبعض الأشخاص دون وجود قرارات إيفاد في مهام خارجية.

– إقامة وزير المهجرين في جناح رئاسي بفندق المهاري لمدة شهر بقيمة 38 ألفًا و344.

– شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات من باب مخصصات التنمية بقيمة 40.5 مليون دينار

– موافقة الدبيبة على تمليك 27 سيارة حديثة لوزراء حكومته بالمخالفة عقب شرائها مباشرة.

– (الأرقام بالدينار الليبي)

– المصدر: ديوان المحاسبة