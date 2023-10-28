منظمة الصحة العالمية تدعو إيلون ماسك لتوفير الإنترنت الفضائي في غزة

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى ضرورة توفير الإنترنت الفضائي ستارلينك في غزة، بعد انقطاع خدمات الإنترنت عن القطاع.

بدوره أوضح ماسك في تدوينة عبر موقع إكس: (ليس من الواضح من يتحكم في بث الخدمات في غزة، لكن لم تحاول أي منصة من القطاع التواصل مع مجموعتنا، وستدعم “سبيس إكس” روابط الاتصال مع منظمات المساعدة المعترف بها دولياً) جاء ذلك بعد مطالبات عدد من المؤثرين والفنانين بتوفير الإنترنت لقطاع غزة.

الجدير بالذكر أن خدمة ستارلينك هي خدمة الإنترنت الفضائي لتوصيل الإنترنت لقارات العالم السبع عبر شبكة أقمار صناعية تدور في مدارات منخفضة قرب كوكب الأرض، وهي مملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.