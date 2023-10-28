معلقًا على تقرير ديوان المحاسبة .. بادي : ما فائدة تقارير ديوان المحاسبة، إذا لم تكن هناك محاسبة؟

أخبار ليبيا 24

علق قائد “لواء الصمود” في ليبيا صلاح بادي، المدرج على قائمة العقوبات الدولية، على تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2022، والذي كشف «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد.

وقال قائد “لواء الصمود” في ليبيا صلاح بادي، : “ما فائدة تقارير ديوان المحاسبة، إذا لم تكن هناك محاسبة؟!!”.

وفي وقت سابق، كشف ديوان المحاسبة الليبي «تجاوزاً وتبديداً» للمال العام من قبل أطراف كثيرة بالبلاد، من بينها حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسط مطالب بضرورة إخضاع المتورطين لـ«المحاكمة».

وأصدر ديوان المحاسبة، الذي يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، تقريره السنوي لعام 2022، تضمن وقائع فساد كثيرة، بداية من اختلاس المال العام عن طريق عقود وهمية، والتوسع في إبرام عقود للتوريد، بالإضافة إلى إنفاق الملايين على شراء السيارات، فضلاً عن إقامة أشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بديوان الحكومة في فنادق خارج البلاد.

ومنذ صدوره مساء الأربعاء، أحدث تقرير ديوان المحاسبة ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية، حيث قال سليمان البيوضي، رئيس حزب التجديد، إن وقائع نهب المال العام المسندة لحكومة الدبيبة فاقت كل المستويات، ويندى لها الجبين، ورأى أن الوضع الاقتصادي في بلاده كارثي، والإطاحة بهذه الحكومة بات واجباً وطنياً وأخلاقياً.