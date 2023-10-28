مجلس الأمن يصوت الاثنين على استمرار البعثة الأممية في ليبيا

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين القادم، على مشروع قرار لتجديد تفويض بعثة الدعمالخاصة للأمم المتحدة في ليبيا لمدة عام، مع استمرار التخوّف بشأن الجمود السياسي بين حكومة الوحدة برئاسةعبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد.

هذا ومن المتوقع تجديد تفويض البعثة الأممية حتى نهاية أكتوبر العام 2024، مع الإبقاء على مهام التفويضالرئيسية على النحو المبين في القرار رقم 2542، الصادر في الخامس عشر من سبتمبر العام 2020، والفقرة16 من القرار رقم 2570 لعام 2021.

وأجرت الدول الأعضاء مفاوضات عديدة، على حد وصف الموقع المعني بأخبار الأمم المتحدة، وتداولت بريطانيا مسودة مبدئية للقرار في السابع عشر من أكتوبر الجاري، وعقدت جولة واحدة من المفاوضات في التاسع عشر منالشهر نفسه.