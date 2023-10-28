فوز الأهلي طرابلس وتعادل الأخضر والنصر في افتتاح منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم

أخبار ليبيا 24

افتتحت، أمس الجمعة، منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم؛ بإقامة ثلاث مباريات، منها مباراتان ضمن المجموعة الثانية وواحدة ضمن المجموعة الأولى.

وحقق الأهلي طرابلس الفوز على الملعب الليبي، الصاعد حديثا للدوري الممتاز، بهدف دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب النهر الصناعي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وسجّل هدف الأهلي طرابلس المحترف الرواندي تيري مانزي.

كما حقق الاتحاد المصراتي الفوز على أبوسليم بهدف دون رد، حيث جاء هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، بقدم البديل أبوشيبة، في المقابل أضاع فريق أبوسليم ركلة جزاء في الشوط الثاني.

وفي المجموعة الأولى، حلّ فريق النصر ضيفا على فريق الأخضر، بملعب شيخ الشهداء في البيضاء، وانتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي.