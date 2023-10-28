ضحايا الفيضانات.. انتشال جثة وسط أحياء درنة

أخبار ليبيا 24

تمكن فريق البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبي فرع درنة من انتشال جثة مجهولة الهوية داخل أحد المنازل وسط أحياء المدينة.

وقال الهلال الأحمر في بيان له عبر صفحته الرسمية، أنه تلقى بلاغاً هاتفياً من قبل أحد المواطنين عن وجود جثة مجهولة الهوية داخل منزله، فتحرك الفريق على الفور وتم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة مستشفى المدينة، لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن فرقهم تعمل داخل المدينة على كل الأصعدة، وأن العمل مستمر لتقديم المساعدة للأسر النازحة والمساعدات الإنسانية والطبية.

وضربت العاصفة المتوسطية “دانيال” شرقي ليبيا، خاصة مدينة درنة، في العاشر من سبتمبر الماضي، مسببة أضرارا مادية وبشرية فادحة، بينما لا تزال الجهود تتواصل، لحصر الضحايا والأضرار، وتعويض المتضررين.