شهداء غزة يتخطون حاجز الـ 7700 شهيد

أخبار ليبيا 24

سجلت حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة حتى هذه اللحظة، أكثر من 7700 شهيد، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وكشفت الوزارة أن القتلى بينهم نحو 70 في المائة من الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلى نحو 19 ألفاً من المصابين، وما زال الآلاف تحت الأنقاض، بحسب بيانات الوزارة.

وفي وقتٍ سابق.. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية جراء هجمات العدو الإسرائيلي على فلسطين وبالأخص قطاع غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) دعا إلى ضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا في قطاع غزة.

بدوره.. طالب برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، بفتح ممرات إنسانية لإدخال الغذاء إلى قطاع غزة الذي يئن تحت قصف الكيان الصهيوني، حسب ما أكدته وكالة رويترز للأنباء