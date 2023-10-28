أخبار ليبيا 24

كشفت بيانات رسمية حكومية انخفاض إنتاج مصر من حديد التسليح في الأشهر الأولى من العام الحاليّ بواقع 10 بالمئة.

وبحسب البيانات الرسمية، انخفض الإنتاج إلى 5.7 مليون طن مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وارجعت السلطات الرسمية سبب الانخفاض إلى شح العملة الصعبة المطلوبة لاستيراد المادة الخام للحديد.

وفي سياقٍ ذي صلة… انخفض عجز الميزان التجاري لدولة مصر بنسبة 23.2 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي على أساس سنوي مسجلاً 2.93 مليار دولار؛ متأثرًا بانخفاض قيمة الصادرات المصرية التي سجلت انخفاضًا قدره 3.1 مليار دولار.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل معدل اتضخم المصري ارتفاعًا قدره 38 بالمئة خلال سبتمبر على أساسٍ سنوي من أصل 37.4 بالمئة في أغسطس الماضي.

وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ فقد ارتفعت وتيرة التضخم إلى 2% في سبتمبر الماضي.

وفي الأثناء.. سجل إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها من الموانئ المصرية حوالي 5.9 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي.