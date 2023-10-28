انتشال مجموعة جديدة من الأشلاء البشرية المتفرقة بمدينة درنة

أعلنت فرق البحث والانتشال التابعة لمركز لطب الطوارئ والدعم أمس الجمعة أنها تمكنت من انتشال مجموعة كبيرة من الأشلاء البشرية المتفرقة التي تعود لضحايا السيول والفيضانات بمدينة درنة.

وقال المكتب الإعلامي للمركز أن جمع الكمية الكبيرة من الأشلاء جاء بعد حملة بحث واسعة جرت بالتعاون مععناصر القوات الخاصة البحرية “الضفادع البشرية”والكتيبة 128 وكتيبة التوحيد وبمشاركة (150) متطوع منمختلف مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وأفاد المركز بجمع 32 كيساً من الأشلاء البشرية المتفرقة ونقلها لمستشفى الوحدة الجراحي بمدينة درنة لأخذالعينات المرجعية ولإتمام إجراءات دفن الضحايا.