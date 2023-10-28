اليوم.. كلاسيكو برشلونة وريال مدريد يخطف الأنظار

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تتجه أنظار الجماهير الرياضية، اليوم السبت، إلى الملعب الأولمبي المؤقت لبرشلونة والذي سيكون مسرحا لمواجهة كلاسيكو الأرض الأولى لهذا الموسم عندما يستضيف غريمه التقليدي ريال مدريد متصدر الترتيب، فيما لا يفصل بينهما سوى نقطة واحدة وذلك ضمن منافسات المرحلة الـ11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومع أنّ برشلونة لم يتلق أي خسارة بعد هذا الموسم، إلا أنّه أهدر ست نقاط مقابل 5 للملكي، لتكون مباراتهما نارية في ظل السباق المحموم على لقب الدوري.

ويخوض الفريق الكتالوني المباراة في ظل غيابات كثيرة محتملة وعلى رأسها نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب إصابة في الكاحل، إضافة إلى سيرغي روبرتو، الفرنسي جول كونديه، البرازيلي رافينيا والهولندي فرانكي دي يونغ.

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة بيدري. في المقابل، يستمر غياب البرازيلي إيدر ميليتاو والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، فيما سيعود ناتشو فيرنانديس للمشاركة بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.

ويعوّل أنشيلوتي على نجمه الجديد الإنجليزي جود بيلينغهام الذي سيخوض تحدي الكلاسيكو للمرة الأولى.

ويدخل الفريقان إلى المباراة بعدما حققا الفوز بأقل مجهود في دوري أبطال أوروبا على شاختار دانييتسك الأوكراني وسبورتينغ براغا البرتغالي بالنتيجة ذاتها 2 – 1 تواليا، إلا أنّ فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيسعى إلى استعادة توازنه محليا بعد التعادل أمام مضيفه إشبيلية 1 – 1 في الجولة الماضية التي شهدت فوز برشلونة على أتلتيك بلباو 1 – 0 ليقلّص الفارق مع غريمه المتصدر إلى نقطة واحدة.