الهلال الأحمر ينتشل جثة مجهولة الهوية وسط درنة

انتشل فريق البحث عن الجثث بالهلال الأحمر الليبي فرع درنة جثة مجهولة الهوية داخل أحد منازل وسط المدينة.

وقال الهلال الأحمر في إدراج عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الأجتماعي فيسبوك، إنهم تلقو بلاغاً هاتفي من قبل أحد المواطنين عن وجود جثة مجهولة الهوية داخل منزلة، فتحرك الفريق فوراً وتم انتشالها ونقلها إلى ثلاجة مستشفى المدينة، لاستكمال باقي الإجراءات مع الجهات المختصة.

وأوضح الهلال الأحمر، أن فرقهم تعمل داخل المدينة على كل الأصعدة، والعمل مستمر لتقديم المساعدة للأسر النازحة والمساعدات الإنسانية والطبية.