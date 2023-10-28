المركزي ينشر تفاصيل الاعتمادات المستندية بين 12 و18 أكتوبر

28 أكتوبر، 2023 11:37 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم السبت، بعض تفاصيل فتح الاعتمادات المستندية لعدد من الشركات والجهات التجارية خلال الفترة من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وقال المصرف، في بيان له، إن نشر الاعتمادات يأتي استنادا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف رقم (9/2020)، المؤرخ في 31 ديسمبر لعام 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية، وكذلك استنادا إلى الفقرة رقم (5) من الضوابط العامة بالمنشور المذكور، والقاضية بموافقة الجهات الطالبة فتح الاعتمادات.

وتنوعت الشركات التي حصلت على الاعتمادات، وجاءت في غالبيتها لشركات المواد الغذائية والأعلاف ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، فضلا عن عدد من الاعتمادات للخطوط الجوية الأفريقية، وشركة هاتف ليبيا.

28 أكتوبر، 2023 11:37 م
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