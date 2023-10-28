القسّام تتمكن من قصف آليات إسرائيلية

أخبار ليبيا 24

تمكنت كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، من قصف إسرائيلية متوغلة في منطقة الأميركية في شمال قطاع غزة.

من جهته.. قال الجيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، إن قواته دخلت إلى المنطقة الشمالية من قطاع غزة ووسعت نطاق العمليات البرية، وذلك في إطار هجمات مكثفة وواسعة النطاق جواً وبحراً في القطاع، بحسب رويترز للأنباء.

وفي وقتٍ سابق.. أطلقت حركة حماس صاروخًا باتجاه منتجعات إيلات جنوب إسرائيل.

وأكدت الحركة في بيانٍ مقتصب اليوم الأربعاء أنّها تمكنت من إطلاق صاروخ طويل المدى باتجاه منتجع إيلات أي على بُعد نحو 220 كيلومتراً من قطاع غزة.

بدوره أوضح الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ وقع في منطقة نائية، على حد قوله.

وفي الأثناء.. تكلف الحرب إسرائيل 246 مليون دولار، أي أكثر من 10 ملايين دولار في الساعة.

وأضافت الوكالة أن الاقتصاد الإسرائيلي دخل في حالة شلل جزئي بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، بحسب ما نقلته الوكالة.