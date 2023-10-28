القبض على سيدة تمارس النصب والاحتيال في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي من القبض على مزورة تمتلك محرر عقود لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأكد رئيس قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغـازي المقدم خالد الرابحي القبض على مزورة تمتلك مكتب محرر عقود تقوم بأبرام عقود بيع قطع أراضي بمستندات مزورة .

وأوضح رئيس القسم أن عملية القبض جاءت بعد ورود بلاغ من عدد كبير من المواطنين أفادوا بإبرام عدة عقود بيع قطع أراضي في مكتب المتهمة وتكرر الأمر لعدد من قطع الاراضي وبيعها بعقود بمستندات مزورة بإبرامها في مكتب المتهمة.

وأضاف أن عمليات البيع تتم بأبرام عقد قطعة أرض واحدة وبيعها لعدة أشخاص بمستندات مزورة، متابعًا أنه “فور ذلك، عمل قسم البحث على التحقيق من المعلومات ومراقبة التي حررت تلك العقود بمكتبها .

واستطرد قائلاً : وبمواصلة التحري وجمع المعلومات وتأكيدها تم ضبط المتهمة وبالاستدلال معها حول جميع الوقائع و بالتعميم عليها اتضح انها صادر بحقها امر ضبط وإحضار من النيابة العامة ومطلوبة لعدة مراكز بالإضافة إلى جهاز البحث الجنائي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأُحيلت إلى النيابة العامة.