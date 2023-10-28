السيسي: المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة»

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن المنطقة تواجه خطر التحول إلى «قنبلة موقوتة»، على حد قوله.

وحذر السيسي في كلمته ضمن الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة المنعقد في القاهرة، من توسع الصراع إقليمياً في المنطقة، داعيًا إلى احترام سيادة مصر وموقفها في المنطقة، بحسب قوله.

وفيما سبق.. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على «الوقف الفوري للحرب على غزة»

وأكد الطرفان في بيان مشترك، رفضهما «سياسة العقاب الجماعي» لقطاع غزة، محذرين من «كارثة إقليمية في حال اتساع نطاق تلك الحرب»

كما جدد الطرفان «موقف الأردن ومصر الموحّد الرافض سياسة العقاب الجماعي من حصار أو تجويع أو تهجير للأشقاء في غزة» بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن سيعتبر أي «محاولة لتهجير الفلسطينيين بمثابة إعلان حرب»