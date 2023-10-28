الدبيبه يفتتح مستشفى الأطفال بطرابلس

28 أكتوبر، 2023 5:09 م
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افتتح رئيسُ حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبه صباح السبت رفقة مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتة، مستشفى الأطفال بعد استكمال أعمال إنشاءه وتجهيز مرافقه.

وأكد الدبيبة خلال افتتاح المستشفى على ضرورة الاستمرار في استكمال تجهيز المرافق الصحية بعد الإهمالالذي تعرض له المستشفى لنحو 5 سنوات، دعما للقطاع الصحي الذي أهمل لسنوات طويلة في كافة جوانبه.

وقال مدير المستشفى أحمد البوسيفي أن السعة الاستيعابية الحالية للمستشفى تصل إلى 230 سرير، فضلاً عنسعة المبنى  المستأجر السابق والتي كانت تبلغ 20 سريراً ،

هذا ويضم المشفى حسب ما نشر  معامل متكاملة خاصة بالأطفال مجهزة بمناظير خاصة بالجهاز التنفسي والهضمي، بالإضافة إلى قسم أشعة متكامل.

28 أكتوبر، 2023 5:09 م
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