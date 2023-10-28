الحويج يؤكد على أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي بالمؤسسات الليبية

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اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع رئيس وأعضاء لجنة اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي لمتابعة الخطة التنفيذية لمشروع توظيف آليات الذكاء الاصطناعي واقتصاد المعرفة في الاقتصاد الوطني.

وخلال اللقاء، تم استعراض تفاصيل نشاط اللجنة وخطة العمل التنفيذية التي تقوم على تحديد المعوقات ومتطلبات التحول نحو الاقتصاد المعرفي وقياس مدى استعداد وزارة الاقتصاد والتجارة لتبني مشروع الذكاء الاصطناعي.

كما استعرض اللقاء، آليات وضع استراتيجية التحول الرقمي وتمكين الوزارة من استخدام التقنيات في المجالات الاقتصادية.

وأكد الحويج، خلال اللقاء، أن متطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة يرتكز على تنمية الموارد البشرية ومنح الفرصة لأصحاب الأفكار الريادية في استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة داخل المؤسسات الحكومية والخاصة.

كما ناقش تطوير البرامج والمناهج التعليمية للحصول على مخرجات قادرة على تنفيذ خطة التحول لاقتصاد المعرفة.

ووجه بتشكيل فريق من الإدارات والمكاتب المعنية بديوان الوزارة للتواصل مع اللجنة وإعداد مشروع لائحة تنظيم واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بالوزارة والجهات التابعة لها.