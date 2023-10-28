الحويج : تفعيل سوق الأوراق المالية يشجع الاستثمار في ليبيا

أخبار ليبيا 24

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بعدد من أصحاب الأعمال، في إطار متابعة نشاط القطاع الخاص التجاري والاستثماري وإعداد رؤية الوزارة لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وأكد الوزير على أهمية تفعيل سوق الأوراق المالية وأدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتشجيع قطاع الاستثمار، مشيراً أن الوزارة ستتخذ جملة من التدابير لدعم وتعزيز دور القطاع الخاص في تنشيط حركة التجارة والاستثمار بمختلف المجالات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد على أصحاب الاعمال والشركات المصنعة بضرورة تسجيل العلامات التجارية الخاصة بمنتجاتهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

وحسب بيان وزارة الاقتصاد، عبر فيسبوك، اليوم الجمعة، حضر الاجتماع مستشار رئيس مجلس الوزراء ومستشار الوزير والمدير العام لمجلس أصحاب الاعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة ومدير مكتب العلامات التجارية ورئيس قسم الوكالات التجارية بالوزارة.

واستعرض الاجتماع المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب الاعمال والشركات المصنعة في مختلف المجالات، إضافة الى الصعوبات التي تواجه قطاع الاستثمار في مجالات الزراعة والثروة البحرية وعمليات الاستيراد والتصدير وسُبل معالجتها.

وطرح الاجتماع الإجراءات والتدابير التي أقرتها وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن تنظيم الأنشطة التجارية وتسجيل وحماية العلامات التجارية.

كما شهد الاجتماع عرض مشروع تأسيس شركة استثمارية قابضة بمساهمة أصحاب الاعمال تقوم على تنفيذ مشاريع بقطاعات الزراعة والصناعة وتُسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.