“اقعيم” يوجه بتوفير احتياجات إدارة الإمداد والمخازن

أخبار ليبيا 24

اطّلع وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم، على احتياجات ونواقص إدارة الإمداد والمخازن بالوزارة، وذلك خلال لقائه مدير الإدارة اللواء أحمد الكيش.

واستمع اقعيم لسير عمل الإدارة وعددٍ من الأمور والتفاصيل المتعلقة بها، مشددًا على ضرورة تنفيذ إدارة الإمداد لمهامها المنوطة بها على أكمل وجه، كما أصدر تعليماته بتذليل العوائق وتوفير الاحتياجات والمتطلبات المهمة للإدارة بما يكفل عدم عرقلة أعمالها.

وكرم اللواء الكيش وكيل وزارة الداخلية رفقة مدير مكتبه اللواء سالم ماضي، ورئيس ديوان الوكيل لواء علي البسباس؛ تقديراً للمجهودات الحثيثة والدعم المُتواصل المقدّم لكافة مكوّنات الوزارة.