اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم السبت، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 26 و36 درجة.

كما توقع المركز، في بيان الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم السبت 28- 10-2023، وخلال اليومين القادمين، تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة على الشمال الغربي منتصف الأسبوع.

وفي راس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على بغض المناطق، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر يوم الغد على المنطقة الممتدة من الخمس إلى زليتن.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا بداية من يوم الإثنين على أغلب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية غالبا مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل والصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و36 درجة مئوية.

أما الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية.