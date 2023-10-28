استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن حيلة الدبيبة بشأن تجزئة عقود شراء سيارات للنأي بها عن رقابة ديوان المحاسبة ستمر مرور الكرام

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

أظهر تقرير ديوان المحاسبة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وافق على شراء سيارات للوزراء ووكلاء الوزارات وديوان رئاسة الوزراء بقيمة 40.5 مليون دينار خلال العام 2022.

ورصد التقرير، الصادر عن الديوان للعام 2022 الأربعاء الماضي، إصدار الدبيبة قرارًا رقم 138 لسنة 2022م بالموافقة على تمليك 27 سيارة حديثة موديل 2021م لوزراء حكومته عقب شرائها مباشرة بالمخالفة للتشريعات والقوانين التي تنظم شراء واستعمال السيارات المملوكة للمجتمع.

وأشار التقرير إلى أنّ الدبيبة وافق لوزارة التخطيط على تغطية شراء السيارات من مخصصات الباب الثالث (التنمية) المُرحَّلة من السنة المالية 2021م بالمخالفة للقانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن التخطيط ولائحته التنفيذية.

كما أشار التقرير إلى حيلة أجريت في عملية الشراء تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان المسبقة واللاحقة بالمخالفة للقانون رقم 24 لسنة 2013م المعدل للقانون رقم 19 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “برأيك هل تمر حيلة الدبيبة التي كشف عنها ديوان المحاسبة حول إجراء عملية شراء لسيارات تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان مرور الكرام أم يتم اتخاذ إجراءات ضد ذلك؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن حيلة الدبيبة التي كشف عنها ديوان المحاسبة حول إجراء عملية شراء لسيارات تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان ستمر مرور الكرام دون أي إجراءات.

يقول المشارك، خليفة أحمد، ساخرا: “يستاهلوا حتى هم يخدموا فينا بنصح وميخافوش من ربى”.

زقوم

وقال المشارك، احمد عاشور: “زقووووووووووووم.. اليوم واسعة وصحة وضحك ولعب وحراسات وحفلات.. بكره حفرة وتراب و ظلام وبعدها يوم الحساب”، وفق تعبيره.

أما المشارك، بشير القاسى، قال: “المشكلة يقولك سبب الأزمة في البلاد عقيلة صالح والمشير والجيش.. لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المشكلة الناس تصدق فيهم وهم طيحين فيها سرقة.. أكبر سراقة ونهب المال العام هم حكومة طرابلس العملاء بقيادة الدبيبة في تاريخ ليبيا.. المشكلة في بشر يدعموا في الدبيبة وحكومة طرابلس”، وفق تعبيره.

“زي خواتها تمر مرور الكرام”

المشارك، Salem Eisa، علق على حيلة الدبيبة التي كشف عنها ديوان المحاسبة حول إجراء عملية شراء لسيارات تتمثل في تجزئة العقود للنأي بها عن رقابة الديوان قائلا: “زى خواتها تمر مرور الكرام”، وفق تعبيره.

وأيضا علق مشارك يطلق على نفسه، باقي على العهد، على حيلة الدبيبة قائلا: “ستمر مرور الكرام”.