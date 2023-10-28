استئناف الرحلات الدولية بين مطاري سبها والقاهرة منتصف نوفمبر

28 أكتوبر، 2023 12:34 ص
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أخبار ليبيا 24

كشف مدير عام مطار سبها الدولي طاهر البوسيفي، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن حصوله على موافقة لاستئناف الرحلات الدولية من مطار سبها إلى مطار القاهرة.

وأوضح البوسيفي، أن الموافقة جاءت بعد زيارة فريق مصري إلى المطار لإجراء عملية تدقيق مع إبداء ملاحظات على بعض النواقص.

وتوقع أن تنطلق أول رحلة منتصف شهر نوفمبر المقبل عبر شركة مصر للطيران بواقع رحلتين على الأقل أسبوعياً.

وأشار البوسيفي، إلى أن الرحلات الدولية في المطار كانت متوقفة من عام 2012 ولم تُسير إلا رحلات العودة التطوعية للمهاجرين ورحلات الحج خلال عامي 2022 و2023.

ولفت البوسيفي، إلى أن المطار يعاني نقصا لوجستيا وفنيا، داعياً الجهات المختصة على توفيرها.

28 أكتوبر، 2023 12:34 ص
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