ارتفاع في أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الخام

أخبار ليبيا 24

أظهرت أسعار النفط ارتفاعا بنحو ثلاثة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف المستثمرين من اضطراب إمدادات النفط الخام العالمية.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 25،2 دولار أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 90.18 دولاراً للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.14 دولار أو ما يعادل 2.6 بالمئة إلى 85.35 دولاراً للبرميل.

ويتجه الفارق السعري بين برنت وخام غرب تكساس إلى تسجيل أعلى مستوى منذ يوليو الماضي، وبالنسبة للأسبوع ككل انخفض برنت نحو اثنين بالمئة، بينما تراجع غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة بالمئة.